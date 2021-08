Carlos Retegui habló luego de la final de Las Leonas frente a Países Bajos. Volvió a llevar al equipo a una medalla olímpica y terminó “sumamente orgulloso” del plantel y su entrega.

El “Chapa” destacó los puntos altos de Las Leonas post final. “No hay ningún reproche. El equipo jugó a ganar, jugó muy bien, con una convicción enorme. Las felicitamos, estamos orgullosos de este equipo, recontra humilde, perfil bajo”, dijo en TyC Sports.

Retegui también resaltó el nivel de su rival. “Es como jugar contra Estados Unidos en el básquet. Ellos aprovechan situaciones. Tienen una efectividad altísima en los córners. Creo que hicimos un gran partido. Estoy sumamente orgulloso de este equipo, lo único que tengo es gratitud para estas jugadoras y para toda la gente en Argentina”, comentó sobre la entrega de sus jugadores ante la potencia mundial.

Por último, cerró con un mensaje alentador a futuro. “Meter al equipo donde se metió, con la convicción que jugó, a pesar de que hubo partidos que perdimos en el resultado. En muy pocos momentos del torneo fuimos dominados o nos superaron, con un equipo extremadamente joven. El equipo tiene presente y futuro. El Sub 21 es un equipo muy bueno que va a proveer a Las Leonas”, firmó el “Chapa”.

Carlos Retegui dejó de ser el entrenador de Los Leones

Además de resaltar el logro de Las Leones, Retegui confirmó que dejará la conducción del equipo masculino.

“Voy a descansar y voy a hablar con Aníbal Fernández y la gente de la Confederación. Creo que es un tema terminado el de los varones, tienen que encontrar el liderazgo con otras personas, que tienen capacidad”, confesó.

“Mi afecto y amor que nos tenemos con varios campeones olímpicos no se puede alterar por nada. Si yo me quedo y tengo algún vínculo con el hóckey masculino, corro riesgo de que la toma de decisiones se rompa. No lo voy a hacer. La gloria eterna que ganamos en Río no la voy a perder por nada en el mundo. Se lo dije antes de que se fueran a Buenos Aires. A Los Leones los tengo en el corazón, como a las chicas”, declaró sobre el equipo campeón en los Juegos Olímpicos Río 2016.