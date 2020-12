Tras la muerte de Diego Armando Maradona hubo muchos homenajes. En este contexto, el hijo italiano del ídolo Diego Jr. se encuentra enfocado en pasar el duelo por el fallecimiento de su padre y consideró que sería propicio que se deje de usar el emblemático dorsal que lucía su papá en todos los clubes en los que jugó.

En una entrevista con el diario MARCA, al ser consultado sobre si cree que se debería retirar la camiseta número 10 para rendir tributo a Pelusa, Diego Maradona Junior lo avaló sin titubeos: “En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase.”

Diego junto a Diego Jr, que reside en Italia.

Cabe recordar que, en el caso del Napoli, el número 10 se dejó de usar en 2004, cuando se cumplieron 20 años del fichaje de Maradona. Pero se sigue luciendo en Argentinos Juniors, Boca, FC Barcelona, Sevilla y Newell’s, incluso en la Selección Argentina. Tanto en el Barça como en la Albiceleste, el portador es Lionel Messi, quien en el último partido del cuadro catalán rindió tributo a Diego mostrando su camiseta de Newell’s, un gesto que gustó mucho al Diego Jr.

“Me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos”, indicó el hijo de Maradona con Cristina Sinagra, reconocido por su padre en 2016.

“Fue maravilloso ver partidos con él. Inexplicable. ¡Veía fútbol con el más grande de la historia! El fútbol me ha unido mucho a él. Se conocía a todos los jugadores. Luego, yo tenía mi opinión y él la suya. Al final, casi siempre él estaba en lo correcto. Yo lo disfrutaba mucho porque antes extrañé muchos años el no poder hacerlo”, rememoró Diego Junior.

En este contexto, contó: “Vi muchos partidos con él, del Nápoles, de la Selección... Se involucraba en quién debía jugar, quién no... Pero nunca le llevé la contraria. Siempre tuvimos una relación muy abierta, muy sana. Nunca discutí con mi papá. Me contaba cómo era la profesión de DT. Él siempre fue feliz en una cancha de fútbol”.