Nati Jota publicó un video a través de sus redes donde habló sobre unos polémicos comentarios discriminadores y racistas que escribió en Twitter en 2010 y que salieron a la luz en las últimas horas. “Siempre supe que estaba la chance de que esto pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, se escucha decir a la periodista en sus historias de Instagram.

Según aseguró la influencer, los mensajes fueron escritos en 2010, cuando ella tenía 15 años y se unen a la polémica generada por los mensajes compartidos por el capitán de Los Pumas: “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, dijo la famosa.

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, dijo en el video.

Algunos de los tuits publicados por Nati Jota.

“Siempre supe que andaba por ahí. Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio. En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, continuó la conductora.

La conductora habló en video sobre los mensajes que escribió en 2010.

Con la voz quebrada se le escucha decir: “Hacía chistes con la palabra ‘negro’. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Lo hice? Sí. Y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace 10 años. ¿Me da vergüenza? Sí. -repitió-. ¿Me angustia? Un montón”.

Nati Jota hizo un fuerte descargo sobre lo sucedido con sus tweets y contra quienes planean "cancelarla".

“Cancelar” significa en las redes sociales dejar de consumir contenido creador por ciertos “influencers” o famosos. Se ha hecho muy popular durante los últimos meses, donde cientos de usuarios deciden dejar de compartir, seguir o apoyar las publicaciones de algunas personas.