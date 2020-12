Tras varios días de competencia donde se realizó un repechaje que trajo de vuelva a El Mono de Kapanga y Rocío Marengo, “Masterchef Celebrity” regresó a su normalidad.

La prueba que tuvieron que realizar los participantes estuvo inspirada en una de las comidas más conocidas de la cocina argentina: el choripan. Pero las cosas no salieron como todos esperarían para algunos concursantes, ese es el caso tanto de El Turco García como de El Mono de Kapanga.

El Turco García hizo su mayor esfuerzo y trató de convencer al jurado con dos platos del clásico argentino. Sin embargo, el jurado se negó a probar su dos versiones y solo concursó el que había elaborado con mezclando carne de vaca con cordero, acompañado por unas papas y huevo frito.

El Turco García se puso el delantal gris y tuvo un cruce con Betular.

“Está dudoso, sí. Está crudo”, dijo Betular. “No lo comas si está crudo, que querés que te diga”, reconoció el exfutbolista. Tampoco acertó con la guarnición: “Poquitas papas, ¿se te quemaron las otras?” “Sí”, contestó el famoso. “La verdad que lo único que saco de bueno es que pude hacer un chorizo. Nunca me lo iba a imaginar”, concluyó El Turco.

El plato que preparó El Turco García estaba crudo Captura de pantalla

Pero no fue el único que pasó un mal rato por su plato, cuando le tocó el turno a El Mono de Kapanga de llevar su choripan, un detalle no pasó desapercibido: “Parecen diferentes... ¿son de la misma carne?”, preguntó Betular y al Mono no le quedó otra que reconocer su picardía, además de retirar uno del plato.

El Mono, cantante de Kapanga, en MasterChef.

“Contame de qué es este chorizo”, preguntó Betular, a lo que el Mono respondió: “Carne de res...”, pero fue interrumpido por Betular: “Cruda”. “Ante lo crudo, no más preguntas señor juez, no se puede comer”, reconoció el mismo concursante del programa culinario.

Para concluir con las devoluciones, Betular expresó: “Hay algo que el plato de ustedes dos los une. El chorizo crudo y el delantal gris”. “Está chistoso Damián”, dijo el futbolista algo molesto, mientras el Mono se lo tomó con humor “¡Qué poco me duró el delantal blanco!”.