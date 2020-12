Hace apenas un mes atrás, Natalie Pérez presentó su nuevo disco, “Detox”. Además, estas últimas semanas también brilló en Masterchef Celebrity, donde estuvo durante algunos programa como reemplazo de El Polaco, con coronavirus. En un gran momento profesional, la artista también se da su tiempo para sus seguidores en las redes sociales, y esta vez los sorprendió con un video poco común.

En sus historias de Instagram, publicó un video donde se la puede ver en el baño, sentada en el inodoro junto a sus mascotas. “¡Sí! ¡Estoy en el baño!”, dijo Natalie Pérez ante las consulta de sus fanáticos. En las imágenes se la puede ver con su gata sobre sus piernas y su perro a sus pies.

La cantante estuvo gran parte de su vida atravesada por el mundo artístico, y según ella, su nuevo disco es una “desintoxicación”. A los 11 años debutó en “Chiquititas”, y toda su vida prácticamente ha vivido rodeada de luces, cámaras y guiones.

“El té de tilo es para bajar un cambio, la vida es una sola y hay que disfrutarla. No sufrir y tratar siempre de ser feliz. Bajemos, tomemos un te de tilo y veamos el mundo más bonito. El Detox tiene algo de eso. La limpieza, purificarse, renovarse, reinventarse… ya paré, me tomé el te de tilo, y ahora ya me voy a desintoxicar de todo. Purificarme de lleno”, dijo en diálogo con Vía País sobre su nuevo trabajo.

Natalie Perez

Respecto a su rol como actriz, Natalie dijo: “Y, son casi 24 años dedicándole mi vida a la actuación. Es muchísimo tiempo. No te voy a negar que es un lugar de zona de confort, ya lo tengo muy experimentado y es mi vocación. Además, soy empleada. Siempre fui contratada y la experiencia está buenísima. Pero en todos los trabajos donde actúo, siempre me terminan pidiendo que cante. En la serie, en la tira, la película… mismo en mi familia siempre me empujaron a cantar. Hoy, te puedo decir que la música es un lugar de búsqueda, satisfacción y encuentro conmigo misma, además de ser un deseo y un emprendimiento personal”, aclaró.