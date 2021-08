Delfina Pignatiello no logró clasificar a la final de 800 y 1500 metros libres en Tokio 2020, marcando un tiempo bastante mayor que los tenidos anteriormente. Los mensajes de los haters tuvieron peso en la joven de 21 años, que tomó algunas medidas en sus redes sociales.

La nadadora se mostró dolida en diferentes entrevistas por su rendimiento, pero más allá de eso, el odio en las redes sociales parece haberla afectado mucho.

Antes de los Juegos, solía hacer streamings en Twitch y subía videos periódicamente a Youtube. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores borrando parte del contenido publicado e incluso poniéndole candado a su cuenta de Instagram.

Delfina Pignatiello quedó eliminada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. (La Nación)

“Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón”, fue el mensaje que escribió la nadadora.

Tras su pronta despedida de Tokio, comentó: “Me dan más ganas de volver en los próximos Juegos con otra cabeza y otro entrenamiento”.

“Me preparé mucho para esto, es lo que soñé siempre, con mis convicciones. Tengo claro que es una carrera larga, no es ni un antes ni un después”, remarcó la nadadora.

Por qué había tanta expectativa puesta en Delfi Pignatiello

Delfina Pignatiello fue bicampeona mundial juvenil, doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y tricampeona en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Su carrera estaba en ascenso continuo pero la llegada de la pandemia y las limitaciones para entrenar la estancaron. De hecho, no hablaba con la prensa hasta que decidió salir en TN para reclamar por los entrenamientos de cara a Tokio 2020, en pleno aislamiento estricto.