Delfina Pignatiello es una de las grandes representantes de la natación que tiene Argentina. La joven ha demostrado su talento para el nado y su gran esfuerzo por salir adelante en el deporte. Sin embargo, tras un año cargado de responsabilidades, se tomó unas merecidas vacaciones no dudó en compartirlo con sus fanáticos.

En un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a la joven nadando en pleno lago Nahuel Huapi. “Agua siempre agua”, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente recibió cientos de comentarios.

Con tan solo 21 años, Delfina ha ganado dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 y ha representado a los colores albicelestes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, batió el récord sudamericano de los 800 metros libre.

Lo que significa la natación para Delfina Pignatiello

“La natación no es un deporte individual. En cada brazada está el soporte y la fuerza de las personas que creen en mí y me ayudan a darlo todo. Y eso es lo que quiero para las futuras generaciones”, expresó la deportista olímpica.

Luego habló sobre lo que espera para un futuro: “Una comunidad unida que se acompañe dentro y fuera del agua”.

Delfina Pignatiello. (Foto: Instagram/delfipignatiello)

Su participación en Tokio 2020

Si bien había muchas expectativas sobre su participación, los resultados no fueron los esperados para la joven nadadora. Eso hizo que recibiera miles de críticas en las redes sociales y fuera blanco de comentarios ofensivos.

“Después de nueve mil horas de entrenamiento, más de tres mil zambullidas, cientos de carreras, varias medallas de oro, toco la pared en Tokio 2020 y me doy cuenta de que no hice el tiempo que quería ni terminé en la posición que soñaba y en lo único que pensé en ese momento en qué me iban a decir en las redes sociales ¿Cómo podía ser que lo que más me importara iba a ser la mirada de un montón de personas que no conocía?”, reflexionó.

Delfina Pignatiello posa sonriente en la pileta olímpica. (@delfipignatiello) Foto: @delfipignatiello

“Ahí registré hasta dónde llegaba mi exposición y la comodidad con la que la gente y los medios opinaban de mí, de lo que hacía o dejaba de hacer, de mis sueños y objetivos. ¿Saben lo que pesa durante meses tu nombre en la portada de los medios ‘prometiendo una medalla’? Parecía que lo único que servía era que entrenara y ganar una medalla, que el resto no servía. Lo peor es que había empezado a creer que no me lo merecía, que podía disfrutar de haber estado allí, que había dejado de escuchar mis propios deseos”, aseguró la nadadora.