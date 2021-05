Ante el incremento de casos y muertes por coronavirus, el Gobierno Nacional decidió volver a un confinamiento estricto de nueve días (del 22 al 30 de mayo), que se repetirá el fin de semana del 5 y 6 de junio. No obstante, ya piensan en el invierno. La estrategia será igual: cuarentenas estrictas y cortas.

El presidente Alberto Fernández había desestimado la posibilidad de regresar a una fase 1 como el año pasado. Sin embargo, ante la disparada de casos, escuchó a los infectólogos y decidió ponerse firme.

De esta manera, según informa Clarín, todo indicaría que, de cara a las épocas más frías del año, el presidente dictará medidas similares a las actuales. Los especialistas que lo asesoran sostienen, según este diario, que la sociedad acatará así con un mayor compromiso.

Es que las cuarentenas prolongadas y duras tienen a relajarse. Además, no hay que dejar de lado el factor económico. Ya fue mucho tiempo el que la actividad estuvo parada en algunos sectores durante el 2020.

Alberto Fernández escuchó las recomendaciones de los infectólogos. ESTEBAN COLLAZO | Presidencia de la Nación

“La medida es transitoria y se va a volver a evaluar la situación después de estos nueve días. Nosotros necesitamos ir monitoreando y en caso de ser necesario, generar medidas intermitentes”, dijo Carla Vizzotti, ministra de Salud, en diálogo con CNN Radio.

En cuanto a lo que ocurrirá en el invierno, Clarín informó que los colaboradores de Fernández explicaron que el presidente “va a cerrar cuando sea necesario sin mirar encuestas ni los diarios. Solo escuchará a los expertos”.

En este sentido, será clave que la sociedad cumpla con las restricciones que rijan en el momento. Por eso, se haría -al igual que con el último Decreto de Necesidad y Urgencia- principal énfasis en los controles.

“Cuanto más se cumplan las medidas, menos necesidad habrá de prolongarlas”, dijeron desde el Ministerio de Salud al mismo diario.

Qué dijo Alberto Fernández

En las últimas horas, Fernández habló con CNN y, entre algunas definiciones, se refirió a la cuarentena estricta que dictó hasta el 30 de mayo inclusive, que se repetirá el próximo 5 y 6 de junio.

El mandamás nacional explicó las razones de la decisión: “Te permite barajar y dar la vuelta, bajar el número de contagios, ganar tiempo en la administración de la salud y la atención de los contagios”.

Horacio Rodríguez Larreta acató el nuevo decreto del Gobierno.

“Es la obsesión de la salud por la salud lo que nos complica la educación. No es que no tengamos obsesión. ¿Cuál es la prioridad: que se eduquen o que estén sanos? Bueno, mi prioridad está en salud”, dijo el presidente.

“Si hago como si no pasara lo que está pasando en Argentina, el riesgo es muy grande y está visto que tenía razón”, indicó.

“No quiero volver atrás, pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después dicté medidas específicamente para el AMBA. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon y las camas se ocuparon a gran velocidad”, agregó.