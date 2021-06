Pocas horas después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobara su utilización en Argentina, el Ministerio de Salud oficializó este sábado la autorización “con carácter de emergencia” de la vacuna Convidencia contra el coronavirus, elaborada por el laboratorio CanSino.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 1671/2021, que lleva la firma de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y publicada en el Boletín Oficial.

Llegarán a Santa Fe un millón de vacunas CanSino EFE

En la víspera, el Gobierno nacional anunció que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis de esta vacuna, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina.

Vacuna monodosis

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

La aprobación fue autorizada “en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Anmat”, según indica el texto.

La cartera de Salud adelantó la noticia desde su cuenta de Twitter: “La ministra de Salud@carlavizzotti firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidencia de la empresa Cansino Biologics INC y avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad”.

Los ensayos en Huésped

En febrero de este año, 8.000 voluntarios participaron del ensayo de fase III de la vacuna, según precisaron desde la Fundación Huésped.

La vacuna Convidecia puede conservarse hasta por tres meses con refrigeración de entre dos y ocho grados centígrados, lo cual significa que no requiere equipamiento sofisticado para su traslado y almacenamiento.

De acuerdo con los primeros resultados, la fórmula logró una efectividad de un 65,7% para casos sintomáticos y de un 90,98% para casos graves. Cada dosis tiene un valor de mercado estimado de 14 dólares.

Se trata de la tercera vacuna anticovid-19 desarrollada en China, luego de la Sinovac (que se usa en Chile) y la Sinopharm (que se aplica en nuestro país).

Con información de Télam.