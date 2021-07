La derrota de la Selección Argentina en su debut de los Juegos Olímpicos no terminó siendo brutal. Australia se llevó tres puntos esenciales pero el resto del Grupo C no sacó ventaja.

El equipo del “Bocha” Batista deberá reorganizarse. La expulsión de Francisco Ortega y las pocas situaciones de peligro cercanas al área serán materia a trabajar.

La Selección Argentina cayó en su debut en los Juegos Olímpicos ante Australia. (AFP)

España y Egipto se cruzaron en la antesala al debut de la Selección. Como un suspiro dentro del debut negativo de Argentina, los otros integrantes del grupo igualaron sin goles.

Los españoles llegan como grandes candidatos a la medalla de oro. Con Pedri, Marco Asensio y otras figuras del fútbol europeo, no pudieron vencer a los egipcios.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos

El próximo domingo, a las 4.30, Argentina jugará su segundo cruce del Grupo C.

Se enfrentará ante Egipto, en un duelo clave para avanzar de ronda.

España será el cierre del grupo para el equipo de Batista. Jugarán el miércoles a las 8.