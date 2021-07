El deporte argentino debutará este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo hará con la Selección de fútbol Sub-23, dirigida por Fernando Batista, que enfrentará a Australia.

El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo C, se disputará en el Domo de Saporo desde las 7.30 (hora de Argentina) y será televisado por TyC Sports y TV Pública.

La “Albiceleste” tiene como objetivo alcanzar su tercera medalla de Oro en los Juegos Olímpicos, luego de las logradas en Atenas 2004 y Beijing 2008.

La Selección Argentina debuta en los Juegos Olímpicos. (AFA)

El armado del equipo no fue sencillo para Batista, ya que recibió la negativa de los clubes para ceder jugadores mayores 23 años que permite el reglamento (Enzo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ignacio Fernández y Nicolás Capaldo no fueron cedidos). Además, Lucas Alario se lesionó y Julián Álvarez no estará ya que participó de la Copa América.

Sin embargo, esas ausencias no le quintan relevancia al plantel argentino compuesto por nueve jugadores de equipos del fútbol local, uno libre de Vélez (Hernán de la Fuente) y 12 que actúan en el exterior.

El único mayor de 23 años es Jeremías Ledesma, arquero de Cádiz de España. En tanto, el equipo de Batista cuenta con grandes promesas como Adolfo Gaich (Benvento de Italia), Ezequiel Barco (Atlanta United de EE.UU), Alexis MacAllister (Brighton de Inglaterra), Nehuén Pérez (Granada de España), Martín Payero (Middlesbrough de Inglaterra) y Pedro De la Vega (Lanús), entre otros.

Tras el partido con Australia, Argentina volverá jugar ante Egipto el domingo 25 de julio, a las 4.30, y el miércoles 28 cerrará su participación en el grupo contra España, a las 8.

Las formaciones de Argentina y Australia

Estadio: Domo de Sapporo.

Hora: 7.30 (de Argentina).

TV: TyC Sports y TV Pública.