Finalissima confirmada: cuándo se juega el partido entre la Selección Argentina y España

La Selección Argentina y su par de España tienen un título pendiente que definir. Durante el último tiempo no se sabía se iba a disputar porque el calendario apretado no lo permitía, pero finalmente una fecha los puede encontrar a los dos para jugar la Finalissima.

Cuándo se juega la Finalissima

Según informó Diario As, tras muchas reuniones entre Claudio “Chiqui” Tapia y su par español, Rafael Louzán, se definió que la Selección Argentina y España, se enfrentarán en la última semana de marzo de 2026 para definir al campeón de la Finalissima. Este título lo disputan el Campeón de la Copa América y el Campeón de la Eurocopa. Para los dos planteles, no es lo ideal hacer este duelo a pocos meses del Mundial 2026, pero es la única fecha que tiene disponibilidad.

¿Cuándo y dónde se jugará la Finalíssima entre Argentina vs España?

Sin embargo, hay una arista muy importante a tener en cuenta y es que, si la Selección Española, no logra clasificarse directamente a la Copa del Mundo 2026 y tiene que ir a repechaje, la Finalissima quedará en peligro de disputarse.

Todos los detalles sobre la Finalíssima entre Argentina vs España.

Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España

El anuncio fue publicado por un medio europeo recientemente, y todavía la sede no está definida, pero tres candidatos son Wembley (donde se jugó la primera edición), Arabia Saudita y Qatar.

El entrenador Lionel Scaloni en Wembley, donde Argentina superó a Italia por 3-0 en la Finalissima. (AP)

Qué dijeron los entrenadores sobre la Finalissima

“Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, expresó el entrenador de España, Luis de la Fuente, meses atrás.

El entrenador argentino, que fue alumno del estratega español en la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, en su momento no se mostró muy optimista de que se juegue el encuentro: “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”.