Cinthia Fernández contó que, tras dos años, la justicia de familia obligara a Matías Defederico a pagar la suma que adeuda en concepto de alimentos para sus hijas.

“Me acaba de mandar una foto mi abogado, Bernardo Béccar Varela, para contarme. No estoy muy al tanto de los detalles porque salió 8.44. Se hizo firme la sentencia”, explicó en el programa Los Ángeles de la mañana.

Cinthia Fernández le ganó el juicio a Matías Defederico. (Foto: captura de pantalla)

“Quiero decir que el mérito es de Martín. Yo no estoy en pareja con Martín Baclini pero se lo quiero agradecer muchísimo porque él me ayudó mucho y fue quien me puso a mi actual abogado. La verdad es que fue él quien hizo de canal. Para mí esto significa el futuro de mis hijas”, explicó Cinthia Fernández.

“Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”, continuó.

Cinthia Fernández le va a pedir al futbolista el embargo de la casa. (Gentileza: eltrece)

“La justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que lo más justo, porque podría ir por el auto o prohibirle la salida del país porque tengo mala relación, jamás lo hice. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”, concluyó.

El parte médico que prueba la agresión a una de las hijas de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández mostró el parte médico que demuestra que una de sus hijas sufrió un edema en la cabeza, cuando la familia vivía en Ecuador.

“Acá dice ‘Emergencia institución’, están todos los datos, Defederico, y están muy detallados los datos de la menor y dice ‘Se evidencia edema a nivel frontal de aproximadamente tres centímetros de diámetro no definido’. Esto es lo que arroja como resultado la evaluación que le hacen en la clínica”, dijo Ángel de Brito mientras mostraba el parte médico.

Matías Defederico, Cinthia Fernández y sus tres hijas, en un acto del colegio. (Instagram)

“Y también está el motivo. Ahí pusieron ‘Arroja incidentalmente un celular’. Él me arroja a mí una tablet, yo estaba en el piso sentada con mi hija al lado, con una fuerza tal que la tablet rebota, a mí me pasó por al lado y le dio en la cabeza a mi hija”, agregó Cinthia Fernández.