Mientras Cinthia Fernández (32) recordaba diferentes situaciones que vivió con su expareja y padre de sus tres hijas, el exfutbolista Matías Defederico (31), la modelo rompió en llanto.

En medio de una conversación con sus compañeros en “Los ángeles de la mañana” (El Trece), el programa que conduce el periodista Ángel de Brito, Fernández dijo que Defederico “no cumple con los derechos de sus hijas”. Además, lo acusó de “vago” y “violento”.

La actriz Cinthia Fernández es panelista de "Los ángeles de la mañana"

El deportista fue invitado a “Intrusos” (América) y sostuvo que no le gusta hablar mal de la madre de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, en televisión.

En este sentido, señaló: “Yo nunca lo hice ni jamás voy a hablar mal de la madre de mis hijas acá. Ustedes la conocen a Cinthia y saben cómo responde a cada cosa que le contestan. Eso habla por ella, no habla por mí”.

Cinthia Fernández dijo que su expareja es violento.

Por su parte, la actriz confesó que cuando ve en televisión a la persona con la que se casó, piensa: “¿Cómo tuve tres hijas con vos?”. Y agregó: “A muchas mujeres les pasa”.

“Nunca hizo nada” reveló, y añadió que Matías Defederico “no era un padre presente”. “A la noche me la pasaba sola porque él estaba en un boliche”, detalló.

Cinthia Fernández y Matías Defederico tienen tres hijas: Bella, Charis y Francesca

“Fui a parir sola mientras él estaba en una fiesta y eso no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Tiene que agradecer que soy buena mina, buena madre y cubro todos los baches que él no cubre”, agregó.

Sin embargo, la modelo explicó que durante muchos años siguió con el deportista solamente por sus hijas. “Me corre mucho el peso de romper una familia”, contó y aseguró que en aquel momento, en su cabeza primaba el pensamiento de que dejaría a sus tres hijas, que eran chicas, sin su papá.

No obstante, a tres años de la separación, confesó que con el tiempo entendió que a veces es “muy difícil” mantener una pareja. “Tenía ese mambo”, sentenció. En este sentido, recordó su propia experiencia: “Mis viejos se separaron muy de grandes”.

Cinthia Fernández contó que mantuvo su relación por miedo a romper su familia.

Como si fuera poco, la actriz también contó que recibe amenazas de parte del exfutbolista: “Todo el tiempo me amenaza con un montón de cosas que pasaron en nuestra pareja. Dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí”.

Y agregó: “Y no es la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho”, concluyó angustiada, entre lágrimas, y agregó: “Que cuente lo que quiera”.