Cinthia Fernández confirmó este lunes que lanza su carrera política y participará en las próximas elecciones legislativas como candidata a diputada provincial, en la Provincia de Buenos Aires.

“La propuesta fue hace cinco meses, en el mismo partido que Amalia (Granata). Yo entiendo que no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y está ahí por ser ‘familiar de’. Di Palma fue diputado y no tiene título. Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su parate frente a la visión política fue siempre desde el sentido común”, comenzó a explicar.

Luego, habló sobre sus objetivos: “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, la ley de adopción y demás. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero este sería mi enfoque”. Otro de los temas que abordará es sobre delincuencia e inseguridad, algo sobre lo que se ha expresado en varias ocasiones.

Y añadió: “Me dieron muchísimas libertades, me dijeron que puedo seguir trabajando en televisión. Yo siempre dije que no me gusta ningún extremo. Yo estoy a favor del aborto, en un partido que es lo contrario, y nadie me va a prohibir decir lo que siento y de qué lado tomé partido”.

También detalló que desde el partido del cual la convocaron hicieron encuestas y mediciones antes de confirmar que sería candidata.