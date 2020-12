Las peleas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen descanso y hace ya algunas semanas siguen discutiendo por sus hijas y, en el caso de la panelista, por los derechos de manutención de las pequeñas que, asegura, no se tienen en cuenta en la justicia. Ahora utilizó su cuenta de Twitter para hacer una denuncia pública al futbolista, quien supuestamente está pasando unas vacaciones en Bariloche.

Cinthia Fernández, furiosa con Matías Defederico

“Che, menos mal que no tenías un mango y te vas de vacaciones… Cortás la obra social de tus hijas, pagás a fin de mes la miseria que decís ‘poder’, jamás las llevás de vacaciones... Estaría bueno que la plata que SI tenés y mentís en la Justicia la uses con ellas”, recriminó Cinthia, con indignación.

No contesta con las palabras que ya había subido, retwitteó el mensaje de una de sus seguidoras: “Que se tienen que hacer malabares para poder darle lo mejor o lo que esté a su alcance a su hijos, ¡las madres siempre tenemos que salir adelante solas! ¡Bueno, no le pidas más migajas a ese hombre algún día se darán cuenta que tipo de padre tienen!”.

Cinthia Fernández y sus hijas Internet

Anteriormente, Cinthia llegó a “Los ángeles de la mañana” y angustiada, entre llantos, explicó la difícil situación que está atravesando al aire. “Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un ‘tramiterío’ para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social. Pero no importa, me romperé más el traste y seguiré laburando. Pero es el derecho de mis hijas”, comenzó escribiendo Fernández.

“Digo esto porque ayer subió una fotito ‘¡ay, qué bueno, la graduación de mi hija chiquita!’. Que agradezca que la ley lo avala y todavía las pueda ir a buscar al colegio porque, lamentablemente, en este país si vos no pagás la manutención, los alimentos de tus hijos, no pasa nada y podés ir a buscarlas al colegio, seguir viéndolas. Es cruel, porque vos podés subir la fotito, pero el colegio lo pago yo”, explicó su posición, con mucho enojo.

Matías Defederico en medio de las críticas de Cinthia Fernández

“Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo... Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé. Después me tengo que bancar a las boludas que dicen ‘se queja, pero le pasa 40 mil pesos. A mí no me pasa nada’. ¡Es el derecho de mis hijas!”. describió Cinthia.

Y terminó su comentario con más críticas: “Yo lo digo para que al menos tenga una condena social. ¡No puede ser tan ‘hdp’! Después se hace el padre fatal. Lleva un palo de deuda y ahora la obra social”.