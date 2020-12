Wanda Nara cumplió 34 años y compartió en su cuenta de Instagram parte de los festejos que tuvo, las sorpresas que recibió de parte de su familia y el día que pasó junto a sus amigos. Además hizo una profunda reflexión, que fue muy comentada por sus fanáticos.

Wanda Nara celebró su cumpleaños

Pasó el día muy bien rodeada en su casa de París y Mauro Icardi y sus cinco hijos fueron los encargados de agazajarla. Valentino, Constantino, Benedicto, los niños que tuvo con Maxi López, Francesca e Isabella, hijas de Icardi, le prepararon una sorpresa inolvidable: una escenografía en color rosa, con osos de peluche para crear una producción fotográfica única. Y ella les agradeció de una manera muy dulce y emocionada.

Wanda Nara celebró su cumpleaños

Wanda Nara celebró su cumpleaños Instagram

Luego disfrutaron con amigos una cena íntima y también la publicó en su cuenta. En la foto se la ve alrededor de la mesa en la que aparecen varias de sus amigas, parejas de futbolistas: Jorgelina Cardoso (esposa de Ángel Di María), Camila Galante (esposa de Leo Paredes), Isabel Collado (esposa de Ander Herrera) y Carol Cabrino (esposa de Marcos Aoás Corrêa, conocido como Marquinhos).

Cumpleaños de Wanda Nara Instagram

Mauro destacó con un asado que preparó para disfrutar la fecha especial de Wanda, y la rubia aprovechó para mostrar sus habilidades culinarias del futbolista. También varias marcas de lujo le regalaron productos especiales, ya que hace años que trabajan con ella como sello distintivo. Las más destacadas entre estas marcas estuvo nada menos que Louis Vuitton y Balenciaga.

Cumpleaños de Wanda Nara Instagram

Wanda reflexionó en su cuenta, junto a una foto en blanco y negro: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos .. no puedo ser más bendecida con mi gran familia, siendo tan joven ver crecer 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme, quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie .. a mi esposo que puso en mis manos tantas cosas por que sabe que siempre seré capas de dar mi vida por todos ellos .. a mi familia en Argentina que tanto extraño y a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca. Soy afortunada por tenerlos a todos ustedes Gracias por tanto amor incondicional”.