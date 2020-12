Cabito Massa Alcántara decidió hablar de su vínculo con Matías Martín cuando se supo que el programa “Basta de Todo”, el ciclo radial que compartieron durante años, se despide del aire.

El cómico brindó una entrevista en “Mitre Live”, el Instagram de “Radio Mitre” y allí le confesó a su conductor, Juan Etchegoyen, cómo vivió la noticia del final del programa que lo tuvo como protagonista tanto tiempo y cómo sigue la relación con su compañero y examigo.

Cabito y Matías Martin

“Lo que tengo entendido es que “Basta de Todo” no continúa. No sé que pasará con el nombre porque le pertenece a la radio. El programa no continúa, sí Matías va a continuar con otro proyecto. No hablé igual con Matías, lo sé por trascendidos”, arrancó diciendo el actor.

Y luego siguió contando el humorista: “Me da tristeza el final del programa, es un pedazo de mi vida. Ha atravesado la vida de un montón de gente. Te acompañó toda la vida universitaria. Desde que eras soltero hasta que tuviste hijos. Yo creo que se metió definitivamente entre los grandes programas de la radiofonía con vocabulario propio. En su momento, Basta fue un muy escuchado en su momento, hacía un muy buen rating a nivel de la televisión y el share muy altísimo”.

“Con Matías no hablamos más. Lo que quisimos decirnos nos lo dijimos en su momento y no hay motivos para volver a hablar. Lo digo bien, no lo digo mal, pero ni nos cruzamos en ningún lado”, agregó.

“No volvería a trabajar con Matías. No me llamaría nunca, es un ciclo terminado con Matías. Va a armar su proyecto nuevo con algún integrante del programa que está ahora. Me parece que se rompió algo que es dificil que se vuelva a generar”, dijo al respecto.

Y terminó su explicación, hablando sobre la relación que los unía: “Se empezó a romper y se notó al aire. Y queres dejar de ser amigos de ellos. Me dolió lo que pasó. Como me dolería pelearme con cualquier amigo. No es que un día para el otro dejó de ser uno de los mejores entrevistadores, que para mi lo es. El momento del pico de rating fue hace algunos años. Dejó de funcionar ese trío”