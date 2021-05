El periodista Carlos Asnaghi es asesor de la TV Pública y cercano a Rosario Lufrano, presidenta del Directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) -la empresa que maneja la señal de la TV Pública y Radio Nacional-. Si bien no cobra sueldo como empleado, su cargo es el de asesor ad honorem y es el que decide cómo se transmitirá la Copa América en el canal.

Asnaghi fue gerente de Deportes durante casi 12 años en la TV Pública, entre julio de 2006 y fin de febrero de 2018, pero ahora comparte oficina con Gabriel Valentini, el hombre que actualmente ocupa ese puesto.

Más allá del cargo, en la actualidad es Asnaghi quien define el armado de equipos para coberturas, los horarios de los programas y el encargado de interactuar con la Secretaría de Medios y Comunicación Pública por los contratos millonarios de la Copa América, el Mundial y los Juegos Olímpicos.

En la última reunión de Directorio de RTA se trató una propuesta para contratar 42 partidos de fútbol por US$1.837.500 (más IVA), que equivalen a $174.562.500 (más IVA), y se trata de 14 partidos disputados por la Selección Argentina y 28 partidos de otras selecciones.

“No hay nada misterioso en todo esto. Me convocaron para ser asesor de contenidos deportivos de RTA, por la Copa América, las Eliminatorias y los Juegos Olímpicos. Yo iba a participar hasta agosto del año pasado, pero todo se fue postergando. Es probable que algunos me vean como el gerente de Deportes, por mi experiencia y porque a veces los que están al lado mío no pueden explicar un contrato, pero no cumplo ese rol”, dijo Asnaghi a Clarín.

Ante las dudas de por qué realiza esta trabajo de forma “ad honorem”, Asnaghi aseguró que él solo interviene actualmente en las “cuestiones de producción, no en la negociación monetaria por las eliminatorias, que lleva adelante la Secretaría de Medios y Comunicación Pública”, a cargo de Francisco Meritello.