Ricardo Caruso Lombardi está internado en San Isidro por haberse contagiado de Covid-19. Una neumonía bilateral complicó su caso y él mismo lo contó por sus redes sociales.

//Mirá también: Sudamericano de atletismo: la Secretaría de Deportes apuntó contra el COA y el Enard

El ex entrenador de Belgrano se habría contagiado cuando viajó a Junín a visitar a un familiar.

Este jueves, por su cuenta de Twitter, publicó luego de la victoria por 3-0 de San Lorenzo (lo dirigió entre 2011 y 2012): “Acá internado como a muchos que les toca. Felicito a Pipi Romagnoli por el resultado de ayer. Gente de San Lorenzo: hay que darle la oportunidad, va a andar bárbaro”.

Ricardo Caruso Lombardi, internado por cornavirus, felicitó al "Pipi" Romagnoli. (Twitter/@LombaCaruso)

//Mirá también: Ibai Llanos, entre gigantes: su show de boxeo tuvo más espectadores que la final de la Europa League

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo, salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, declaró el ex DT de Racing en TN.

Actualmente sigue internado por su complicación tras la neumonía bilateral pero esperan una pronta recuperación por su estado general.