¿Quién es Conan O’Brien? La estrella estadounidense de paseo por la TV Pública, la cancha de San Lorenzo y Recoleta

La belleza de Buenos Aires es indiscutible, por lo que Conan O´Brien y un lujoso equipo de producción decidieron aterrizar en la ciudad para capturarla al detalle. El famoso presentador de televisión, comediante, escritor, productor y músico está en Argentina para filmar uno de los episodios de su próximo programa.

Los motivos que lo llevaron a venir al país fue su estrecha relación con Viggo Mortensen y admiración por el Papa Francisco, quienes lo convirtieron en un verdadero hincha del “ciclón”, es decir, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Además de visitar el Nuevo Gasómetro y conocer al plantel del equipo que busca la vuelta a Boedo, la estrella estadounidense caminó por las calles de Recoleta y la peatonal Florida, donde aprovechó y se dirigió junto a su camarógrafo a una parrilla cercana para degustar los sabores nacionales.

Conan O’Brien en la TV Pública. Foto: TV Pública

Su última y sorpresiva aparición fue en la TV Pública, en el programa del día 22 de noviembre de Mañanas públicas. El presentador de televisión se acercó al canal para brindar su apoyo a los trabajadores, luego de que el reciente presidente electo, Javier Milei, anunciara la privatización de aquel junto a otras empresas nacionales como Télam, Radio Nacional e YPF.

¿Quién es Conan O´Brien?

Conan O’Brien es un comediante, escritor, productor y presentador de televisión estadounidense. Nació el 18 de abril de 1963, en Brookline, Massachusetts. Es conocido por su estilo único de comedia, que combina ingenio, humor autocrítico y un toque absurdo.

O’Brien se hizo famoso como escritor y productor de programas de comedia, pero alcanzó el estrellato como presentador de late-night talk shows. Su carrera en televisión despegó cuando fue seleccionado para suceder a David Letterman como conductor de Late Night with Conan O’Brien en 1993. El programa se emitió en la cadena NBC y fue aclamado por su enfoque innovador y por introducir nuevos elementos cómicos.

Conan O’Brien Foto: web

Posteriormente, Conan O’Brien fue el anfitrión del programa The Tonight Show with Conan O’Brien en 2009, pero su mandato fue breve debido a desafíos en la programación de la cadena. Después de dejar The Tonight Show, O’Brien inició su propio programa de entrevistas, Conan, en TBS, donde continuó deleitando a su audiencia con su estilo humorístico distintivo.