El hijo mayor de Brad Pitt duro contra su padre: “Es un imbécil, maldito y despreciable ser humano”

La vida familiar de Brad Pitt y Angelina Jolie llegó a su punto límite cuando en el año 2016 vivieron una situación violenta arriba de un avión. Desde ese momento, la actriz decidió divorciarse y alejar a sus hijos de aquel.

Según denunció Jolie ante la justicia, su exmarido la agredió durante el regreso de sus vacaciones en París, mientras sus hijos estaban presentes. Uno de sus hijos, de entonces 15 años, intentó defenderla alzando la voz contra el actor, lo que terminó por enfurecerlo aún más y se lanzó contra él para golpearlo, a la vez que otro de los menores intentó detenerlo.

Angelina Jolie junto a sus hijos, siendo Pax el segundo de la izquierda. Foto: AFP

Ahora, varios años después, se reveló un mensaje que Pax, el hijo mayor de la expareja, hizo a través de su cuenta de Instagram privada en contra de su padre. Se trata de un posteo que compartió en el 2020, nada menos que en el Día del padre.

¿Qué decía el mensaje?

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de primera clase! Demostraste ser una persona terrible y despreciable. No tenés ningún tipo de consideración ni empatía por tus cuatro hijos pequeños que temblaban de miedo cuando estaban ante tu presencia. Nunca podrás entender el daño que le causaste a mi familia porque eres incapaz de intentarlo” expresó con furia el joven, mientras compartió una fotografía donde se puede ver a Brad Pitt alzando el Premio Oscar por su interpretación en Once Upon a Time in Hollywood.

El duro mensaje de Pax contra su padre Brad Pitt. Foto: Instagram

“Convertiste las vidas de quienes me rodean un auténtico infierno. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que ¡Feliz Día del Padre a este puto horrible ser humano”, cerró Pax, quien fue adoptado en el año 2007 por el actor, unos meses después de Angelina Jolie lo hiciera.