Braian Romero, hasta este lunes delantero y figura de Defensa y Justicia, es el nuevo refuerzo que River cerró para reemplazar al saliente Rafael Santos Borré, quien continuará su carrera en Alemania.

//Mirá también: Santos Borré deja River: Eintracht Frankfurt anunció su fichaje

La llegada de Romero al “Millonario” se definió este lunes por la noche, apenas horas después de que el colombiano Borré anunciara su salida al Eintracht Frankfurt alemán.

Romero, de quien Defensa y Justicia le había comprado el 80% de su ficha a Independiente, viene de convertir 21 goles en 33 partidos durante la última temporada, y acumula 18 gritos en la misma cantidad de encuentros internacionales disputados.

El pase del jugador de 30 años fue posible gracias a la buena relación institucional que existe entre ambos clubes, ya que, por ejemplo, a la temporada en Orlando se sumó el volante central Enzo Fernández, quien regresó de manera anticipada al club de Núñez tras estar a préstamo en el de Florencio Varela. Sucedió lo mismo con David Martínez, quien también retornó al “Millonario”, y que en los próximos meses probablemente se avance en la compra del 50% de su pase.

Braian Romero, campeón con el Halcón. (Foto: Instagram) Instagram

La llegada de Romero fue por 2.500.000 dólares, que se abonarán en cinco cuotas de 500.000 cada semestre a partir de esta semana.

Lo que sigue

La salida de Borré, sumada en estas horas al esguince de rodilla izquierda que sufrió Agustín Fontana en el último amistoso de la pretemporada contra The Villages SC en Orlando, hizo que la dirigencia de Rodolfo D’Onofrio comenzará a moverse ante el pedido expreso de Gallardo de reforzar la delantera.

//Mirá también: La probable formación de Argentina contra Colombia

Cabe mencionar que para el técnico Álvarez no es nueve y que Girotti, aunque es el preferido de los hinchas, todavía no se mostró como el jugador completo que el Muñeco pretende. Además, sus opciones se completan con juveniles, como Beltrán y Londoño, que todavía no debutó en Primera.