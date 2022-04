Sebastián Battaglia señaló que no tendrá en cuenta a Eduardo Salvio este domingo en el encuentro que Boca Juniors disputará frente a Lanús, porque la cabeza del mediocampista no está para jugar, luego del incidente protagonizado con Magalí Aravena -su exesposa- por el que fue denunciado por violencia de género.

Las declaraciones de Battaglia sobre Salvio

“Lo vi hoy a Toto y él planteó su situación. Es un momento en el que él está con su cabeza resolviendo varias cuestiones y la gente del club se está encargando de la situación”.

“Hablamos con el jugador sobre la situación. Seguramente su cabeza no está para el fin de semana y lo comprendemos. Estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer”.

“No participará del próximo encuentro. Está pasando por un momento difícil. Comprendemos lo que está viviendo. Su cabeza no está para pensar en la competencia”.

“Son situaciones y momentos difíciles que tenemos que superarlos. Es con lo que nos encontramos hoy, pero tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo. Hay que mirar lo que viene y tratar de hacer el mejor partido el fin de semana”.

“La gente del club se está encargando del tema, veremos cómo sigue la situación. Si podemos hablar de lo que me compete a mí, que es el partido del fin de semana, se los agradezco”.

Para finalizar, el director técnico indicó que se fue conforme con el rendimiento del equipo por la Copa Libertadores frente a Always Ready y aunque no dio información sobre la posible alineación frente a Lanús, expresó que la idea es no tener muchas modificaciones.