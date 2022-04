Luego de haber sido denunciado por violencia de género, el delantero de Boca, Eduardo “Toto” Salvio, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para prestar declaración tras lo sucedido en la madrugada de este jueves, donde fue acusado de haber atropellado a su exesposa y madre de sus dos hijos.

El futbolista, quien atraviesa una causa por “lesiones en contexto de violencia de género”, contó que el mes pasado se separó “en buenos términos” de Magalí Aravena y, si bien en primera instancia siguieron conviviendo juntos, desde hace 12 días ella y sus hijos viven en otro departamento ubicado en Olivos.

“En la noche de ayer, hice un asado con amigos y Sol Rinadi, a quine conocía desde hace una semana y ya estábamos saliendo, y con su prima. Cerca de las 22 o 23, Sol sacó una foto e hizo una publicación en su cuenta de Instagram: era una foto mía haciendo un asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui al baño para hablar. Ella estaba muy nerviosa. Me dijo ‘hijo de pu..., te voy a arruinar la carrera. Vas a jugar a Nigeria, sacame a esa pu... de mi casa’”, declaró el exdelantero de la Selección Argentina.

Foto que subió Sol, donde se ve a Salvio haciendo un asado.

En la conversación, Salvio intentó calmarla pero ella siguió insistiendo y le advirtió que iría al departamento de Puerto Madero: “Le pedí que me dejara hacer mi vida y fue ahí cuando escuché a mis hijos, que ellas les dijo ‘cámbiense que vamos a ver a su papá, a la mierd* de su papá'. Le pedí que no metiera a los nenes en el medio y ella seguía insistiendo con que me iba a arruinar mi carrera”.

Cuando se refirió a lo que sucedió en la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso, el exBenfica dijo que cuando apareció Aravena lo empezó a agredir y a romper el auto, antes de acelerar. Salvio negó haberla atropellado y aseguró que no se fugó sino que se quedó en la esquina del lugar.

Las medidas restrictivas que la Justicia le dictó a Salvio

* Prohibición de acercamiento a menso de 300 metros del domicilio donde se encuentre Aravena

* Abstención de contacto con la empresaria por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos en común por la que en principio se designará a una persona de confianza entre ambos

* No conducir vehículos por 30 días

* Dar aviso a la fiscalía y/o juzgado PCyF Nro 12 de su salida del país (esto es porque se presume que el futbolista puede participar en los partidos por Copa Libertadores.