Eduardo “Toto” Salvio, futbolista de Boca Juniors, cometió un hecho de violencia contra su mujer, Magalí Aravena. Según declaró la policia, la mujer habría encontrado a su marido con una joven dentro del auto y luego de una larga discusión, el jugador apretó el acelerador y pasó por encima de ella.

Rápicamente en las redes sociales se dinfundió que la tercera en cuestión podría ser Sol “Scheckler” Rinaldi, quién publicó horas antes en sus “InstaStories” una imagen donde se lo ve al “Toto” Salvio haciendo un asado en el balcón.

Sol “Scheckler” Rinaldi y el "Toto" Salvio Foto: Instagram

Sol “Scheckler” Rinaldi es una influencer que tiene una comunidad de 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Es fanática de Boca, suele ir a la cancha y publica en sus redes sociales fotos desde la Bombonera.

La joven tiene 25 años y es licenciada en Comunicación por la Universidad Católica Argentina (UCA). Actualmente se desempeña como directora de una agencia digital en Florida, Miami.

Sol “Scheckler” Rinaldi, la influencer que saldría con el jugador de futbol "Toto" Salvio. Foto: Instagram

Se autopercibe como “La argentina yankee”, ya que, a sus 7 años dejó la Argentina.

“Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente”, explica. “Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”, contó Sol.

“Miami, Florida fue el destino elegido y donde sin saberlo, para nosotros dejó de ser ‘el destino elegido por los argentinos para vacacionar’ y se convirtió en nuestro segundo hogar. Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia”, siguió.

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”, finalizó su relato.

¿Quién es Sol “Scheckler” Rinaldi? Foto: Instagram

Según trascendió, el jugador de futbol y Magalí Aravena, se encontraban separados. Luego de diez años de casados, dos semanas atrás la pareja (que tiene dos hijos) se habría pedido “un tiempo”.