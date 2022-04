El nombre de Magalí Arevena se convirtió en tendencia en las últimas horas en las redes sociales luego de que, a primeras horas del día, se conociera la noticia de que denunció al delantero de Boca Juniors, Eduardo “Toto” Salvio por violencia de género.

La mujer nacida en Buenos Aires, estuvo en pareja durante 11 años con el futbolista y con el que tiene dos hijos: se convirtieron en padres primero de Valentino, de 10 años y después de Cloe, de 7.

Magalí Aravena y Eduardo "Toto" Salvio junto a sus hijos Foto: Instagram de Eduardo Salvio

Al mismo tiempo, es modelo y es una exitosa empresaria ya que tiene su propia marca de trajes de baño y una gran cantidad de seguidores en Instagram: en su cuenta personal suma más de 130 mil y otra enorme cantidad en la de empresaria.

Aravena fue clave para el regreso del futbolista a Boca, pese a negarse a regresar al país, apoyó la decisión de su marido ya que quería quería vestir la camiseta azul y oro.

Magalí Aravena, la esposa de Toto Salvio, modelo y empresaria en esa actividad

“Hay un interés de Boca y se sabe, pero no está en los planes volver a la Argentina. Allá no hay seguridad ni tranquilidad, quizás tenes dos partidos malos y no podés salir a la calle. Además, Toto acá está cumpliendo el sueño de jugar la Champions. Donde él quiera, nosotros vamos a acompañarlo, pero la verdad que no tenemos planes de volver”, había declarado. Sin embargo, terminó cediendo y la pareja junto a sus hijos terminaron regresando al país.

¿Qué declaró Aravena ante la Justicia tras la denuncia?

La mujer aseguró que el exdelantero de la Selección Nacional quiso pisarla cuando la embistió con su camioneta mientras estaba parada frente al auto en el que estaba Salvio con Sol Rinaldi.

A diferencia de las declaraciones del futbolista ente la Justicia, dijo que ambos se separaron el 4 de abril luego de estar “legalmente casados” desde hacía diez años y que llegó a Puerto Madero luego de ver el posteo de las redes sociales en la que estaba el 10 de Boca junto a “su amante”.

Magalí Aravena, ex esposa del Jugador Eduardo Toto Salvio, aseguró que él quiso atropellarla con el auto.

“Veo que estaba la camioneta del padrino de mi hijo y él estaba con la amante, fui hasta el auto y quedé de frente. Eduardo avanzó como queriéndose ir, pero yo estaba frente a él y avanzó como para pisarme. Yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarro del vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás hasta que me solté porque ya no tenía fuerzas. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, dijo.

Por último, aclaró que fue la primera vez que “perdió la cabeza” por una situación así, es decir, porque lo vio “con otra mujer”.