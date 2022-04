Sol Rinaldi, es la nueva pareja de Eduardo “Toto” Salvio, quien ayer protagonizó un violento episodio tras atropellar a su mujer con el auto.

En medio de la polémica, la joven decidió romper el silencio en “LAM”, el programa que conduce Ángel de Brito. “No soy ninguna botinera”, afirmó. “Simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”.

Sol “Scheckler” Rinaldi, la influencer que saldría con el jugador de futbol "Toto" Salvio. Foto: Instagram

La influencer aclaró que no se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos y pidió que dejen de acosarla. “No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, le dijo al periodista.

“Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto”, declaró.

¿Quién es Sol “Scheckler” Rinaldi? Foto: Instagram

La declaración de Eduardo “Toto” Salvio

En el dia de ayer el futbolista de Boca Juniors declaró frente a la justicia por los hechos de violencia cometidos en la madrugada en el barrio de Puerto Madero.

“En la noche de ayer, hice un asado con amigos y Sol Rinadi, a quien conocía desde hace una semana y ya estábamos saliendo, y con su prima”, dijo. “Cerca de las 22 o 23, Sol sacó una foto e hizo una publicación en su cuenta de Instagram: era una foto mía haciendo un asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui al baño para hablar. Ella estaba muy nerviosa. Me dijo ‘hijo de pu..., te voy a arruinar la carrera. Vas a jugar a Nigeria, sacame a esa pu... de mi casa’”, declaró el exdelantero de la Selección Argentina.