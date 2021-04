Ante las múltiples manifestaciones que se realizan este lunes en la provincia de Buenos Aires reclamando la presencialidad de las clases, el gobernador Axel Kicillof defendió el cierre de las instituciones educativas por 15 días y agradeció el esfuerzo y el compromiso por llevar adelante las clases de forma virtual.

Además, aprovecho para criticar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio hacen una “campaña electoral salvaje” y buscar “ganar votos” con el enojo de las personas a las nuevas restricciones.

A través de su cuenta de Twitter, Kicillof indicó: “Estamos ante una situación muy difícil y nuestro objetivo sigue siendo preservar la salud del pueblo. En la Provincia las únicas campañas son las de cuidados y la de vacunación”.

“Mientras implementamos medidas para reducir el aumento de casos en la zona más afectada, en 100 municipios de la Provincia continúan las clases presenciales tal como establece el plan jurisdiccional de regreso seguro a las aulas”, expresó el mandatario bonaerense.

En este sentido, el funcionario remarcó que “es necesario extremar los cuidados para evitar el colapso sanitario”, en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Siguiendo esta línea, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco arremetió contra Mauricio Macri, por incitar a la “anarquía” a través de un tuit donde invitó a los intendentes bonaerenses a no acatar las medidas de la Gobernación.

“Espero que no pase la misma aberración jurídica que en la Ciudad, no debería pasar. Le quiero pedir a ese puñadito de intendentes de Juntos por el Cambio, porque el resto han entendido las medidas y nos han pedido voluntariamente suspender las clases, les pido que se dediquen a cuidar a sus vecinos, a cumplir la ley”, señaló en declaraciones a Futurock.

Situación sanitaria

En cuanto a la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, el cual se encuentra en un 75% y admitió que “todos los días se incrementa”, en declaraciones a AM 750.

“Nadie piensa que el día 16 se vuelve a la actividad que teníamos hace un mes, tenemos que ir trabajando con estas restricciones”, explicó el funcionario bonaerense.

Kreplak indicó que la provincia de Buenos Aires se encuentra en una “situación crítica” por la segunda ola de coronavirus, pidió extremar los cuidados y no salir de las casas si no es “indispensable” y sostuvo que después de 15 días de restricciones la situación no va a mejorar, pero que el objetivo es “cortar la tendencia” de la curva creciente de contagios.