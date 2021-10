Aníbal Fernández aseguró en diálogo con el diario Clarín que no sabía que las hijas de Nik iban a la ORT y que “jamás” lo agredió al humorista.

El tuit que desató la polémica.

También rechazó las acusaciones de “supuesto antisemitismo” y dijo que si Nik quiere hacerle una denuncia judicial, “que la haga, yo no tengo por qué esconderme”.

Cuando el periodista de Clarín le consultó al ministro de Seguridad por qué mencionó a la ORT en su polémica con Nik, “que es justo la escuela donde van sus hijas”, Fernández respondió: “¿Cómo puedo saber yo si van sus hijas a esa escuela?”.

“Usted es el ministro de Seguridad y tiene mucha información”, retrucó el periodista.

“No, eso lo hace el hijo de p... de (Mauricio) Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones es correcto”, respondió el funcionario.

El periodista le recordó que el dibujante aclaró que el Estado “no subvenciona a la ORT”.

“Las notas dicen que sí. Él es muy agresivo, vive puteándonos. Yo nunca lo agredí. Discutimos como siempre, pero yo no tendría que haber hecho eso porque estoy ocupando un espacio en el Gobierno. Quieren inventar algo que no existe, yo jamás lo agredí a Nik. Me equivoqué. Pero agravios no, ni persecuciones. No lo hice con nadie. No es justo lo que dice él”, remarcó el flamante titular de la cartera de Seguridad.

E insistió: “Este pibe te agravia cada vez que tiene oportunidad. El tuit mío no tiene agresión de nada. Cuando vos ves el dibujito con lo de la ORT, él mismo hizo un dibujo que se ofrecía a dibujar la escuela ORT. Yo no sabía si tiene hijos, si son varones o mujeres. Fijate que Macri es un tipo que le hizo tanto daño al mundo y no lo hice, pese a que nos volvió locos para meternos presos durante cuatro años. Jamás quise meterme con su familia. Quieren inventar algo que no existe. Yo jamás lo agredí a Nik, pero si él se sintió agraviado, le pido mis disculpas”.

La “amenaza velada” de Aníbal Fernández a Nik

El historietista Cristian Dzwonik, conocido como Nik, el creador de Gaturro, denunció que el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, lo amenazó por un tuit que escribió. Todo surgió a partir de una crítica del dibujante a la medida del Gobierno de la Provincia de dar viajes de egresados a los alumnos. El funcionario respondió con datos que daban a entender que sabía donde asistían al colegio las hijas de Nik y estalló la polémica.

Aníbal Fernández dijo que se comportó como "un caballero" frente a Nik

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO”, escribió Nik en su cuenta de Twitter.

Entonces el nuevo titular de la cartera de Seguridad salió a responder: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”, escribió Fernández.

“El ministro de seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, escribió rápidamente el historietista.