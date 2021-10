Tras el intercambio de tuits entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el humorista y caricaturista, Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, este último volvió a declarar evidenciando el miedo que tienen sus hijas tras la intimidación por parte del ministro.

El humorista Nik denunciará a Aníbal Fernández por 'amenazas' luego de exponer en Twitter el colegio al cual van sus hijas.

De esta forma, y luego de producirse el intercambio público de tuits entre él y Aníbal Fernández, el creador de Gaturro dijo que una de sus hijas “no quería ir al colegio y la otra fue, pero triste”.

Y luego reiteró que siente “miedo” y agregó que considera que “el país está muy roto”. Dejando en claro que lo que sucedió con él, hace que “se vuelve a romper algo más”.

Había visto de todo

Así se refirió Nik acerca de su labor en los medios de comunicación, que en su extensa trayectoria, él vio “de todo”, pero jamás que un político se metiera con los hijos de otra persona, los cuales consideró que “son sagrados”.

“Los que trabajamos en los medios sabemos que existen carpetas con datos y demás, he visto cualquier tipo de cosas, pero nunca lo había visto con hijos. Me produjo miedo”, confesó el caricaturista.

El miedo de sus hijas

A partir de lo sucedido, el dibujante explicó acerca de cómo repercutió esto en sus hijas: “Una lloraba y no quería ir al colegio y la otra preguntaba cómo tenía que entrar, si tenía que mirar para todos lados, si iba a pasar algo, un auto, un fanático”.

Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, el creador de Gaturro.

“Quedé muy angustiado, todo el país sabe”

La angustia de Cristian Dzwonik responde a que entiende que sus hijas han quedado muy expuestas frente a todos al saberse a qué institución asisten, lo que podría suponer cualquier tipo de amenaza a su integridad física.

Ante lo cual reflexionó que “Aníbal Fernández me respondió con un tuit insólito”.

Y que “nunca había visto que un ministro de Seguridad arroje libremente datos de tus hijas y del colegio a dónde van. Quedé muy angustiado, todo el país sabe”. Estas fueron las declaraciones de Nik en la radio FM Urbano Play.

Cabe recordar que la respuesta por parte de Aníbal Fernández surgió luego de que Nik criticara el “plan platita”, el reparto de heladeras y también hiciera referencia a los 220.000 viajes de egresados gratuitos que el Gobierno bonaerense estará otorgando.

Las disculpas de Aníbal Fernández

Esta mañana, antes de ingresar al ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández habló con TN para aclarar lo sucedido con Nik.

Aníbal Fernández dijo "no caérseles los anillos" en referencia a tener que pedirle disculpas a Nik.

“Él vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón”, dijo el ministro.

Aunque aclaró que: “La redacción es muy clarita. No dice otra cosa que un debate que estaba manteniendo con él por el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo”.

Al mismo tiempo, Aníbal Fernández confesó que le avisaron que Nik se habría sentido una amenaza a sus hijos, a lo que respondió que “eso ya sería muy grave”.

“Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Para mi los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa”, dijo Aníbal Fernández en relación a las disculpas que le ofreció a Nik.

El tuit que publicó Nik con la imagen de Gaturro poniéndole un freno a Aníbal Fernández.

Al mismo tiempo, el creador de Gaturro ya había manifestado apenas se habían hecho públicos los intercambios con el ministro de Seguridad, que: “Todo esto que siento es miedo, estamos todos asustados, con mis hijas llorando”.

Y agregó: “Y es un estado de indefensión total, porque este es el Estado contra una persona, contra todos nosotros, contra nuestros hijos”.