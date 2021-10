Luego de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, usara datos personales del dibujante Nik para “atacarlo” en Twitter, algunos funcionarios mendocinos se solidarizaron con el creador de Gaturro. Alfredo Cornejo fue uno de los que salió a hablar y pidió que el funcionario de Alberto Fernández se “retracte”.

El dibujante se manifestó en contra de que les entreguen viajes de egresados gratis a los jóvenes y escribió: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”.

Nik, el dibujante de Gaturro, denunció amenazas por parte del ministro de Seguridad de la Nación. Gentileza

“Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”, le respondió el ministro haciendo alusión a la escuela a la que van los hijos de Nik.

El creador de Gaturro lo tomó como una amenaza y recibió el apoyo de diferentes sectores de la política. Entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo. “El Ministro @FernandezAnibal debe retractarse y pedir disculpas por la amenaza contra @Nikgaturro. Es inadmisible que un funcionario público utilice datos personales de un ciudadano para agredirlo”, escribió.

La diputada nacional por Mendoza, Claudia Najul, también se solidarizó con Nik. “Mi solidaridad con @Nikgaturro Inaceptable en democracia esta amenaza de @FernandezAnibal. Debe retractarse y dedicarse a la seguridad ciudadana y no a investigar opositores!!!! Una vergüenza !!!!”, comentó la legisladora.

Por otra parte, el diputado nacional del Pro, Omar de Marchi, también opinó al respecto y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de Nación. “Renuncia urgente de Aníbal Fernández. El Ministro de Seguridad ha traspasado todo límite razonable. Apretador serial. Hace del delito una forma de vida”, lanzó el mendocino.

Otro diputado mendocino que salió al cruce fue Luis Petri, quien manifestó: “Digamos No al patoterismo de Estado, digamos No a la persecución a la prensa independiente, No a los intentos de amedrentar a quienes critican al Gobierno. En octubre con tu voto podes decirles #Basta!”.