Durante la mañana de este jueves, el ministro de Hacienda del Gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri cumplió con la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto en la Legislatura. En el mismo se desglosa la pauta de gastos que tendrá la provincia en el 2022 ante la participación de todas las fuerzas políticas, algunas de manera presencial y otras por Zoom.

Desde el oficialismo existía un importante hermetismo en cuanto a algunos componentes relevantes que suele tener el plan de gastos y la hoja de ruta financiera de la Provincia para el año que viene, sin embargo el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que no se ha previsto ningún pedido de endeudamiento en dólares para obra pública, no obstante, sí se hará un pedido de autorización para el conocido “roll over”, que es la renegociación de las deudas que venzan el año que viene.

Por lo tanto el oficialismo necesitará el acompañamiento de la oposición, por lo menos para este artículo, para poder lograr luz verde en este tema.

El Poder Ejecutivo provincial en la voz de Aldfo Nieri informó sobre las principales líneas de la pauta de gastos. Está ajustado a las pautas macrofiscales fijadas por el Gobierno Nacional con un crecimiento real del PBI de 4%, un tipo de cambio nominal de $131,1 en diciembre de 2022 y una variación anual del IPC del 33%, el proyecto de Presupuesto 2022 contempla recursos corrientes por un total de $330.364 millones y egresos corrientes por un total de $321.082 millones. El superávit corriente es de $ 9.282 millones.

La inversión prevista para el próximo año, rondará los $58.000 millones, de los cuales el 45% estarán destinados a Portezuelo del Viento, mientras que el resto irá a infraestructura escolar, ampliación de la hospitalaria, remodelación integral de centros de salud, obras viales y de agua y saneamiento.

También continuarán los programas Mendoza Activa, Enlace y Enlazados, entre otros, que buscan incentivar la inversión privada, la generación de empleo y la inversión en capital humano.

El funcionario destacó que el proyecto de Presupuesto 2022 tiene cuatro ejes principales: consolidación fiscal para fomentar la estabilidad; disminución de la presión fiscal, para potenciar el empleo y la inversión; apoyar sectores afectados por la coyuntura, para amortiguar el impacto sobre el empleo y mejorar la eficiencia en la asignación de fondos públicos.

Desde el último proyecto de Alfredo Cornejo y los dos de Rodolfo Suárez, los dos tercios de los votos necesarios para votar el financiamiento (en los cuales debe aportar el PJ en ambas cámaras) ha sido un dolor de cabeza.

Cabe destacar que en esta oportunidad durante la exposición de Nieri estuvieron presentes, entre otros los legisladores opositores Mario Vadillo, Andrea Blandini, Mailé Rodríguez y Mercedes Llano, los bloques del peronismo se conectaron vía Zoom.

El año pasado, el Poder Ejecutivo pedía U$S 350 millones y luego de acordar con la oposición, se autorizaron U$S 160 millones. De esta porción, no se ha hecho uso de fondos, y eso explica el poco movimiento que hay en el ministerio de Infraestructura en relación a nuevas obras que podrían hacerse a través de organismo multilaterales.