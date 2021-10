Las repercusiones por los tuits entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el dibujante Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, generaron tuits de apoyo por parte del expresidente, Mauricio Macri, para con el creador de Gaturro.

//Mirá también: Aníbal Fernández intentó minimizar su mensaje intimidatorio a Nik: “Si lo tomó como una amenaza le pido perdón”

El tuit inicial de Mauricio Macri en apoyo a Nik. @mauriciomacri | Twitter

En ese sentido, Macri publicó un tuit a las 11:35 h. de este martes que tituló: “TODOS SOMOS NIK”, para luego completar con: “No salgo de mi asombro. El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales”.

Prontamente, Macri generó un hilo de tuits en donde explicó la situación y el apoyo que le brinda al dibujante: “En respuesta a ese tuit, el ministro Fernández identificó públicamente la escuela a la que asisten las hijas de Nik, buscando no solo amedrentar al autor y a su hijas, sino al mismo tiempo a cualquier otro ciudadano que se atreva a criticar al Gobierno”.

Las palabras de Macri en la red social del pajarito generaron gran cantidad de respuestas de distintas personas y en media hora enseguida alcanzó casi los 1.000 retuits.

“Esta vez el miedo no triunfó”

Así encabezó Mauricio Macri uno de los tuits en clara referencia a lo sucedido por la intimidación por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para con Nik.

“Pero esta vez el miedo no triunfó. Ciudadanos y organizaciones repudiaron de inmediato al ministro. Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos “basta”, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío”, escribió el ex mandatario en Twitter.

Y acompañó su descargo haciendo referencia al gobierno de Alberto Fernández: “La cultura del poder intimidador que representan el ministro Aníbal Fernández, el gobierno nacional y el kirchnerismo, ha perdido su poder, está terminada”.

El hilo de tuits que Macri publicó en su cuenta oficial defendiendo al dibujante. @mauriciomacri | Twitter

Pedido a la Justicia

También Macri se expidió hacia la Justicia para que actúe en consecuencia a partir de los dichos de Aníbal Fernández: “Esperamos que la Justicia actúe. Tenemos que confiar en que algo nos ampara ante un gobierno que busca atemorizar a opositores y a personas que simplemente se expresan en libertad”.

En tiempo real

A su vez, Macri se refirió a las declaraciones realizadas por Aníbal Fernández esta mañana de martes en TN, donde el ministro se refirió al permanente agravio que recibe su gobierno por parte del dibujante.

“Mientras escribo esto, Fernández acaba de declarar a la prensa que “Nik vive agraviándonos”, tratando de justificar el horrible contenido de su tuit como una reacción proporcional. Es tan insensato que un ministro se compare con un ciudadano que es difícil encontrar explicación”, escribió Macri en su cuenta oficial.

El cruce que desató la polémica entre Aníbal Fernández y Nik también se llevó a cabo por Twitter. Web

Y luego hizo un análisis de la realidad política del Frente de Todos: “En todo caso, esa breve frase de Fernández funciona como una biopsia que demuestra la completa alienación en la que se encuentra el Gobierno”.

Para finalizar escribiendo: “El final de esta época oscura está cerca”. Y luego cerró con “un abrazo” a Nik y sus familiares.

Juntos por el Cambio pidió la renuncia de Aníbal Fernández

La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, solicitó mediante un comunicado la inmediata renuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por sus declaraciones contra Nik.

El comunicado de Juntos por el Cambio pidiendo la renuncia de Aníbal Fernández. dipurtadosucr Twitter

Además, pidió que Fernández dé una disculpas públicas por la intimidación realizada contra el dibujante.

En este sentido, la oposición le exigió al Gobierno Nacional “que se exprese sobre lo ocurrido y que garantice que los miembros de su gabinete cumplan con los deberes de funcionarios públicos que les fueron asignados”.

//Mirá también: Juntos por el Cambio pide la renuncia de Aníbal Fernández por la intimidación a Nik

Y sumó que “El ministro de Seguridad debería pedir verdaderas disculpas sobre lo sucedido y poner su renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación para que sea él quien tome la decisión de sostener en el cargo a funcionarios que no son capaces de hacerle honor a sus responsabilidades” .