En la noche de este lunes, se dio un momento televisivo muy particular, protagonizado por el periodista Alejandro Fantino y el director técnico de a Selección argentina, Lionel Scaloni.

El entrenador, que consiguió que sus dirigidos se coronaran campeones de América durante el último fin de semana, estuvo invitado al programa que Fantino, conduce por la señal ESPN, brindando la primera entrevista luego de la consagración.

Lo curioso fue la presentación del relator, quien se refirió a Scaloni como el “Leónidas pujatense”, haciendo referencia a Pujato, la localidad santafesina que lo vio nacer. Pero, ¿por qué Leónidas? Fantino repasó brevemente la historia de quien fue el rey de Esparta y que dirigió a 300 aliados griegos en lo que fue la Batalla de las Termópilas en el 480 a.C. Entonces, Jerjes, el rey persa, pretendía invadir Grecia con un impresionante ejército que superaba ampliamente en cantidad a los espartanos.

“Estoy solo porque necesito contarles a ustedes la sensación de que ‘La Scaloneta’ haya triunfado en las Termópilas de Brasil. Los 300 espartanos del Leónidas pujatense lo consiguieron”, comenzó la emisión programa el conductor, haciendo un paralelismo entre aquella batalla y el encuentro entre Argentina y Brasil del último sábado.

“No tengo miedo”

Luego de una larga entrevista, en la que el técnico habló de lo vivido en estos últimos 45 días, además de repasar su carrera, y otras anécdotas, Fantino volvió a hacer mención sobre el rey espartano, recordando el diálogo que, según cuenta la historia, habría tenido con sus soldados. “Vienen cientos de flechas, nos tapan el sol”, advirtieron los luchadores. “Pues lucharemos a la sombra”, respondió Leónidas.

La lectura de Fantino fue que, contra todo pronóstico, Argentina luchó y ganó una batalla tan soñada como impensada. Así como lo hicieron los hombres de Leónidas. “Traje un regalo de Grecia para vos”, dijo el periodista, previo a aparecer en cámara con “dos espadas espartanas y la máscara del rey Leónidas”.

“Esta espada tiene la energía de los espartanos. Tiene medio kilo de peso, es la que empuñó Leónidas. Empuñala y tenela”, solicitó a Scaloni.

A continuación, lo invitó a hacer una promesa especial. “Me tenés que prometer que no tenés miedo”, le pidió Fantino. “No tengo miedo. No voy a tener miedo”. “Sos un espartano, pujantense”, gritó eufórico el conductor para darle cierre a un momento muy particular que quedará en el recuerdo de los televidentes.