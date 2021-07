El presidente Alberto Fernández se refirió nuevamente a la situación de los argentinos y argentinas varados en el exterior, después de que se decretara el cupo de 600 ingresos diarios al país. El mandatario señaló que la preocupación de las autoridades es la propagación de la variante Delta del coronavirus.

“Les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión. No está terminada la pandemia. El ministro de Salud del Reino Unido dijo que iban a tener que soportar 100 mil contagios diarios por la Delta”, dijo el presidente en diálogo con Radio 10.

Y agregó: “Estamos trabajando para que los argentinos puedan volver. Yo no sé en qué cabeza cabe que yo disfruto que la gente no viaje. Las Américas tienen el mayor foco de distribución de la variante Delta, que tiene una cualidad de contagio impresionante”.

Fernández afirmó que lo que “hay que entender es que estamos en una pandemia que se ha llevado la vida de casi 100 mil argentinos”.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado habló sobre cómo analiza a la oposición y sus roles: “Tengo mucho respeto por Horacio Rodríguez Larreta, tenemos miradas del país muy distinta, yo creo que sufrió también por su interna”, dijo sobre el jefe de Gobierno porteño.

Y también habló sobre Patricia Bullrich: “Yo la tuve tocando la cacerola en Olivos, supongo que Larreta lo debe haber padecido”, afirmó.