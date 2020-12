Sasha Gigliani juega como delantera en el equipo de fútbol femenino de Vélez Sarfield. También es modelo: fue finalista del certamen de belleza “Miss Mundo” y se coronó como Miss Argentina Hispanoamericana.

La joven de 25 años combina sus dos pasiones y luchó por derribar prejuicios cuando era más pequeña. “Si me ponía una calza, me decían rapidita. Y si jugaba al fútbol, me decían machona”, relató durante un programa de “La Noche de Mirtha” al que asistió en 2019.

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)

La joven de 25 años es oriunda de Saladillo y comenzó a jugar al fútbol a los 6 años. Según contó a Infobae, su historia en el fútbol es “un caso histórico”: “Mi abuelo fue un adelantado del fútbol porque formaba equipos femeninos hace 50 años atrás. Él tenía un equipo masculino y a todas las madres y esposas de los jugadores las hacía jugar a un costado. A la par les iba enseñando, porque le gustaba. Al tiempo nació mi mamá, que también le inculcó jugar y conmigo inauguró su primera escuelita de fútbol mixto. Esto fue cuando yo tenía 6 años… yo venía jugando desde que aprendí a caminar prácticamente. A mi abuelo lo jodía, le pedía todo el tiempo la pelota… lo seguía mucho a él. Así que así empecé, haciendo las inferiores en Saladillo, con hombres”.

Sin embargo, asegura que en su ciudad nadie entendía por qué viajaba a Buenos Aires para trabajar como modelo cuando también le gustaba practicar un deporte, visto en ese momento como uno exclusivo de hombres, aunque cree que actualmente se están derribando esos prejuicios.

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)

Respecto a su trabajo en el mundo del modelaje, en esa misma entrevista explicó como fueron sus primeros pasos y cómo lo vive actualmente.

“Yo arranqué en Saladillo, en mi época se elegía a la Reina de la ciudad, salías a representar a tu ciudad y no era solo mostrarte, sino que tenías que hablar, decir lo que proponías, y eso me fascinaba. Yo jugaba al fútbol y quería más chicas como yo. A los 17 fui Princesa de mi ciudad, después Reina de la Provincia y después de la Nación”, explicó.

Luego de todo eso llegó Miss Mundo: “Me enteré por Facebook. Estaba Miss Mundo y Miss Universo, que son dos certámenes totalmente distintos. Miss Mundo busca a una mujer que proyecte cambiar el mundo y Miss Universo es parecido, pero más estético. Me decidí por Miss Mundo y fueron 6 años de competencia, mientras seguía entrenando y formándome como futbolista”.

A pesar de que su participación en el certamen finalizó, Gigliani sigue siendo la actual Miss Argentina e Hispanoamericana 2019/20.

Las fotos más recientes de Sasha Gigliani

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)

Sasha Gigliani (Instagram/@sashagigliani)