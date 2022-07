La creación del Parque Nacional Ansenuza, trae cambios radicales en los pueblos cercanos, en este caso Balnearia, a 12 kilómetros de Miramar de Ansenuza sede de la intendencia del Parque, tiene un lugar estratégico para el desarrollo de actividades relacionadas con dicho Parque.

Miguel Mendez Foto: Via Ansenuza

Miguel Méndez Intendente de la localidad, expresó: " Esto es la punta del iceberg, porque lo que se viene no tiene limites en cuanto al turismo internacional, estamos preparándonos para eso desde hace un tiempo, tenemos que brindar el mejor servicio para que brille, no solo Balnearia, sino la región completa”, resaltó el mandatario.

inauguración pasarela Balnearia Foto: Mauricio Olguín Santiago Bertola

También destacó el trabajo realizado por las distintas organizaciones y que en conjunto pudieron llevar a cabo este logro: " El apoyo entre todos, la fuerza que hicimos para lograr el objetivo, yo me acople en estos 2 últimos años, cuando fui electo, me integré rápido al trabajo de este gran equipo y me sorprendió el empuje, no se si fue en todos los parques así, pero la fuerza fue muchísima”, dijo Méndez.

Balnearia, tiene en sus tesoros naturales, el camino del Pampero, que lleva a la desembocadura del Rio Xanaes, una experiencia hermosa para cualquier turista amante de la naturaleza. El recorrido puede ser caminando o en bicicleta, encontraran cientos de aves y con suerte el avistaje de algún exótico mamífero.