Hizo casi 1000 kilómetros en bici para conocer Miramar de Ansenuza

Martín Martines, vive en Balvanera, a pocas cuadras de la estación de Once, lugar marcado por dos tragedias que quedaron en el corazón de los argentinos, Cromañon y el choque del tren Sarmiento.

Hace nueve días comenzó un viaje extraordinario por el litoral argentino, en esta oportunidad la escala lo trajo a Miramar de Ansenuza: “Bueno, salí de CABA y mi gran primer objetivo era llegar acá, mi bici se llama Bianca, es una bici plegable que tiene todos los accesorios para un viaje largo, tiene un ciclo computador que me indica el camino que yo pre diseñé, tengo un odómetro mecánico, tengo un parlantito con el que pongo música bajito par que me acompañe y lo mas importante y fundamental, un espejo retrovisor, es el que te previene de un posible golpe”, comentó Martín.

Martin Martines en Miramar Foto: Via Ansenuza

Martín va a emprender su regreso a casa pero por un camino diferente: ”La idea ahora es volver para Once, pero no voy a volver por el mismo camino, sino que sigo para Concordia, Entre Rios, luego bajo para Zárate y a casa, me faltan dos tercios de viaje”.

MARTIN MARTINES Foto: Via Ansenuza

por ultimo dejo un mensaje para todos aquellos que desean emprender alguna actividad deportiva: “entrenen el cuerpo, entrenen la mente, proponganse un objetivo y cumplanlo, racionalmente”, finalizó.