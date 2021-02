Cristian Beccaria estudio bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente realizo sus prácticas profesionales en el Hospital Nacional de Clínicas, desarrollándose en su ámbito con un doctorado en inmunología en ciencias químicas focalizado en inmunología, actualmente desarrolla sus investigaciones en Italia. Sus trabajos le valieron números reconocimientos como becas internacionales.

El científico llamo la atención en los últimos días por un posteo que realizó en su cuenta de Facebook, alarmado por la situación sanitaria que vive Balnearia en la actualidad en torno al Covid. Vía Ansenuza y C2Ntv, lo entrevistaron para aclarar su punto de vista al respecto y puntualizar algunos aspectos de la evolución de esta pandemia.

En cuanto a la enfermedad, destacó que en líneas generales el 80 porciento de las personas que se infectan generan síntomas muy leves o no tiene síntomas, el 15 porciento desarrolla una variante más severa y el resto una patología muy crítica. “Es muy complicado predecir de ante mano como va a ser el final de una infección en una persona. Ser sano no es una garantía de que no vamos a tener nada”, dijo el científico.

En cuanto a los desafíos científicos que presento la pandemia, Beccaria indico en lo personal que: “El 2020 fue el año de la ciencia, apareció un virus nuevo, en pocos meses llegamos a secuenciarlo, descubrir cómo es genéticamente, se aisló el virus, desarrollar métodos de diagnóstico y en pocos mese avanzar en los mecanismos de inmunidad”.

Los casos en la región

Sorprendido por la cantidad de casos que se registra en la actualidad en poblaciones como Balnearia, el profesional, indicó que es muy importante tener en cuenta la taza de casos en relación con la población, esperando que los gobiernos lo estén calculando y tengan en cuenta esto.

“Hace desde el 12 de noviembre que en Balnearia hay cada día un numero de positivos por encima de 20, entonces éste no es un brote agudo como el julio, agosto. Hay un numero alto de casos de forma continuada. Para analizar estos números tan altos es importante conocer como se desarrolla el virus, para analizar el origen de la explosión de casos es importante conocer que paso retrocediendo cinco días”

Al respecto puntualizo en dos momentos de este período donde se registró un desarrollo de casos. “Si analizamos dos situaciones puntuales de explosión de casos fueron dos fines de semana, da cuenta que algo sucede que esta fuera de control”, aseguró.

“Es inaceptable el 10 porciendo de la población de Balnearia se haya infectado y que hoy el dos porciento de la población está infectada, es decir que una persona de cada 50 está infectada, es terrible”, puntualizó el reconocido científico.

Sobre la manera de controlar la situación, destacó que hay tres pilares fundamentales, el uso correcto del barbijo de una calidad aceptable, el seguimiento de casos estrechos y las restricciones físicas y el aislamiento. “Hay ciertos espacios que facilitan la infección, discotecas, bares, gimnasios a puertas cerradas, no lo digo yo, esto es a en todo el planeta”, aseguró.

En cuanto a las vacunas que se están produciendo en la actualidad, aseguró que la vacunación genera disputa desde sus orígenes. “Les quiero decir a todo que la vacuna es el gran éxito de la medicina contemporánea y general. Estamos evitando no solo que las personas no se enfermen, sino que no tengan consecuencias de por vida. Es ridículo discutir si son buenas o no”, concluyó.

Se sale con responsabilidad

Cerrando la entrevista donde detalló otros aspectos de actualidad sobre la enfermedad (ver nota completa en el video), el científico subrayo que la prioridad sobre cualquier otro aspecto tiene que ser la salud.

“Para mi es super importante poder hablarle a la gente, se que es muy difícil, estamos muy cansados, sé que es difícil y sobre todo en Argentina con la situación económica, pero quiero recordar que de las crisis económicas salimos, pero de la muerte no, entonces siempre las necesidades médicas están muy por encima de las económicas. Se sale con esfuerzo de todos y responsabilidad de todos”, sentenció Cristian Beccaria.