La fotógrafa de Naturaleza Yanina Druetta, publicó en sus redes sociales la fotografía de un felino salvaje muy difícil de ver, el Gato Montés.

“Caminando por un sendero iba lo más tranquilo hasta que me vio, frenó de golpe, me analizó un poco ,¿segundos?, ¿Minutos? No sé , es difícil calcular el tiempo en esos momentos !!!Se dejó fotear y siguió lo más pancho !,Feliz.”, publicó muy emocionada.

Yanina es miembro de Natura International y por su actividad recorre toda la región de Ansenuza en fotografiando bellezas como esta especie.

+video: Ansenuza Salvaje explica mas detalles de esta hermosa especie.