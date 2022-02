Erika Di Giacomo vive en la localidad de Morteros, desde hace años sufre violencia de género, decidió hablar con los medios para hacer visible su problema, ya que hizo más de 15 denuncias y todavía no se siente segura cuando sale a la calle: “Estuve siete años en pareja con esta persona, sufrí violencia, pero no lo aceptaba, porque no es fácil aceptar que una es victima, tenía a mis hijos que veían todo, la gente me hablaba, pero una por miedo no se aleja”, comentó.

Erika victima de violencia de genero Foto: Via Ansenuza

El miedo a las represalias y el maltrato psicológico para desmoronar el autoestima de la victima, hasta el punto de creer que el agresor resulta indispensable para su vida mas allá de la violencia, no permitió a Erika poder salir fácilmente de ese entorno, pero la ayuda de la familia fue un factor importante para comenzar una nueva vida: “Me hablo mi Mamá, me dijo que yo no fui criada en un entorno de violencia y que pensara en mis hijos, eso me abrió los ojos”.

Actualmente sufre acoso y violencia

“La ultima vez fue hace 15 dias, por parte de su Mamá, fui agredida física y verbalmente, eso me superó y decidí hablar en los medios y publicar en las redes. No puedo salir de mi casa ni siquiera a hacer las compras porque soy agredida”, afirmo Erika.

“La justicia no hace nada, hace desde 2019 que hago denuncias y parece que todas quedan archivadas, las hice golpeada, donde me vio el medico policial y quedó todo ahí, esta persona sigue como si nada , impune por la calle”, dijo la victima.

Botón antipánico que usa Erika Foto: Via Ansenuza

Desde 2015 Erika Di Giacomo hizo más de 15 denuncias, usa un botón antipánico, no puede salir de su casa y vive asustada.