Terror en Bariloche: una tiktoker vio un ente con capa en un bosque y se volvió viral

El sábado comenzó a circular un video que asustó a los vecinos de Bariloche y se volvió viral en muy pocos minutos. Durante el clip, se puede ver a una creadora de contenido caminando por un bosque hasta que, inesperadamente, notó que había algo extraño atrás de ella.

Jimena, la creadora de contenido, compartió el video en su cuenta de Tik Tok y escribió: “Grabando en la montaña cuando de repente... ¿Alguien más lo vio?”. Durante el clip, se puede observar a la mujer caminando por el sendero y hablando a la cámara, pero de un momento a otro queda desconcertada por la presencia de un ser sobrenatural.

Ante la preocupación de sus seguidores, la tiktoker hizo otro video en el que mostró como era el sendero en el que vivió ese momento. “Apareció una persona de otra frecuencia, de otra dimensión. Elijo creer. No me asustó, no me causó miedo, no lo vi, no tenía idea”, explicó Jimena. “Esa sombra roja pasa en otra dirección a la que yo voy caminando. Es muy loco”, agregó.

La reacción de los usuarios de TikTok

El video se viralizó rápido y llegó a tener más de 5 millones de reproducciones, casi 200 mil likes y muchos comentarios en los que los seguidores intentaron deducir de qué se trataba. “Puede ser un guardián, un alma en pena que se aferró ahí o un nahual del bosque. Ellos son protectores”, dijo un internauta.

“¿En qué parte de Bariloche es? Así no voy nunca”, manifestó una seguidora con mucho temor por la imagen que vio. “Tiene una forma muy extraña. Puede ser algún espíritu”, sostuvo otro usuario. “Me dio escalofríos”, agregó uno más.

Por el contrario, algunos seguidores se tomaron el video con mucho humor. “Es caperucita roja yendo a ver a su abuelita”, bromeó una mujer. Varios se sumaron a este último comentario, aunque también hubo una persona que aseguró que se trataba de Superman.

Hay una tercer teoría en la que encabezan las personas que no creyeron en ninguna vivencia paranormal y manifestaron que sólo era una persona caminando. “No veo nada raro”; “es una persona que iba caminando, no es un fantasma”; “debe ser alguien que también estaba en el lugar”, fueron algunos de los mensajes.