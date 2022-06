Varias son las personas que tienen en su hogar a Alexa o Siri, sus asistentes virtuales. Sin embargo, jamás se imaginarían vivir un hecho paranormal con uno de estos. En los últimos días, un influencer británico contó su experiencia y el video se volvió viral.

Su asistente virtual registró un hecho paranormal y el video se volvió viral. Foto: Captura YouTube.

A través de su canal de YouTube, “Really Haunted”, Lee compartió lo sucedido, pero antes advirtió: “Lo que estás a punto de ver, creo, es demoniaco. Un mal en nuestro hogar. Mi familia y yo vivimos con estos y tratamos de documentarlo para que todos lo vean. Las siguientes imágenes pueden asustarte”.

Al principio de la filmación, se lo ve al hombre descansando en su sillón hasta que se despierta por varios ruidos que provienen de su casa. Al instante, el dispositivo Alexa comienza a decir: “Ella era mi esposa”, a lo que el youtuber le contesta: “¿Quién era tu esposa?”.

Aunque él pensó que ya no obtendría respuesta, ella le comenta: “Me la quitaste”, y él asustado replica: “No me llevé a nadie ¿Quién? Dime quién eres. Tienes a la persona equivocada”, “la encontré aquí”, dice el altavoz.

Pero eso no fue todo. Alexa largó una risa macabra y Lee no dudó en desconectarla.

La incógnita detrás del video que se convirtió en tendencia

El video no tardó en acumular millones de reproducciones, no solo en YoutTube sino también en TikTok. Asimismo, algunos internautas advirtieron que la situación paranormal no habría sido tal. “Si observas de cerca, también puedes ver un orbe entrar en su espalda y poco después comienza a mostrar dolor en el hombro”, indicaron.

Ante los comentarios, el mismo Lee se se sinceró: “Al igual que todos los programas de caza de fantasmas, cualquier metraje debe tratarse solo con fines de entretenimiento. Estas son nuestras experiencias viviendo en un ‘casa embrujada’ y no han sido validadas por ninguna institución científica”, sentenció.