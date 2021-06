En la noche del jueves comenzó el esperado programa “La Voz”Argentina, donde se presentaron varios participantes de distintas localidades, entre ellas, una fue de Bariloche. Se trata de Sol Llobet quien subió al escenario y no solo aprovechó el espacio para mostrar su increíble voz sino también contó su historia personal que emocionó al jurado.

//Mirá también: Qué fue de Gustavo Corvalán, el primer ganador de “La Voz Argentina”

Frente a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau, Ricky y Ricardo Montaner, la joven de tan solo 24 años reveló que hoy en día ella decide cantar porque cuando era chica sufrió la muerte de su padre y hermano y como él cantaba, ella se encuentra con su familiar a través del canto. “Mi papá falleció cuando yo tenía seis años, con mi hermanito. Él cantaba y por eso, yo canto. Él me transmitió esa pasión por la música. Era piloto y falleció en un accidente”.

Desde el Diario de Río Negro detallaron que el accidente en el que falleció el hombre ocurrió en la tarde del 17 de noviembre del 2002 mientras se realizaba el aniversario 60 del Aeroclub Bariloche. Y en el trascurso de la jornada, el piloto Diego Llobet realizó el vuelo de bautismo en un Pipper PA23 Azteca y en el mismo también participo su hijo de 4 años. No obstante, en el medio de la presentación se desprendió una de las alas de la nave y terminó estrellándose.

Quién es Sol Llobet, la barilochense que participa en La Voz Argentina Foto: Teleshow

La tragedia cambió por completo la vida de la familia, y permanecieron años buscando una respuesta a lo que había ocurrido e intentando encontrar un culpable pero hasta el momento nadie se hizo cargo.

“Nuestra vida cambió muchísimo. Así que aferrarme a eso tan lindo que me quedó de él, me hizo superarme un montón y llegar hasta donde estoy ahora, que es mi sueño. Cantar me salvó en muchos aspectos y me hace super feliz hacerlo”, contó Sol en el marco del programa.

Luego de narrar su historia, la joven vivió un muy buen debut en el programa de Telefé y finalmente formará parte del equipo de músicos de Lali.