Santiago Borda tiene 19 años, es concordiense, maquillador, artista y anoche iluminó la pantalla de Telefe con su presentación en “La Voz argentina”. Con la presencia de su padre y hermano en el estudio y con una interpretación del tema “100 anos” de Abel Pintos, el joven cautivó a Ricardo Montaner, a Mau y Ricky y a Lali quienes se disputaron la presencia del entrerriano en sus equipos.

Los artistas miembros del jurado coincidieron en catalogar a Borda como una “estrella”, incluso Montaner padre le pidió que interpretara un tema de cada uno de ellos y sin titubear el concordiense se lució con “Soy” de Lali, “Recuerdo” de Mau y Ricky y Volver de Ricardo.

“Me muero por tenerte. Tuve la piel de pollo todo el tiempo. Quiero que brilles como artista completo”, le dijo Lali en tanto que Ricky le hizo saber que “Eres una estrella y amo de ti que tienes muy claro quién eres. Contagias tu alegría y tu actitud. Amo tu talento, quien eres y tu emoción”.

Finalmente, Borda reconoció que ya tenía su decisión tomada y eligió sumarse al equipo de Lali quien eufórica festejó la elección. Pero la intervención del joven concordiense no terminó ahí, al confesarle a la actriz de “Sky Rojo” que en el colegio secundario la había imitado, Lali le pidió que lo haga sobre el escenario y Borda recreó una parte de la coreografía de la novela Esperanza Mía.

Visiblemente emocionada, la cantante expresó a Borda: “Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. Tenía el deseo profundo de que vinieras a mi equipo. En almas como la tuya yo me encuentro; en tu libertad, en tu forma de ser y de expresar lo que sos, me veo. Y creo de verdad que el objetivo del universo al darme este lugar a mí, es hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción ‘Soy’ con mucho orgullo de ser quien es . Y veo todo eso en vos. Te agradezco de corazón que me hayas elegido”.