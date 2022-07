El invierno y la nieve, hacen que un buen plato de sopa sea tentador para entrar un poco en calor y más después de un día de actividades al aire libre. Pero lo que no es “tentador” es cuando te cobran $1300 la porción de esta comida y ¡te lo dan en un vaso de café! Esto le pasó a una influencer de Tucumán en medio de sus vacaciones en Bariloche y la queja se volvió viral.

“Una sopa $1300″, escribió Danelik Star en su cuenta de Tik Tok, dónde contó que fue lo que pasó y por qué sintió que “le robaron”. Si bien la joven tucumana admite que el lugar en el que estaba no era “barato”, el precio por una sopa en un vaso le pareció desmedido. La influencer mostró el ticket: $1300 la sopa y $500 cada botella de agua.

Danelik sostuvo: “No es lo peor el precio, miren lo que es la sopa”, y automáticamente enfoca un vaso descartable; además remarcó que no le quisieron dar una cuchara. Al probar la sopa, aseguró que estaba ”desabrida, sin sal”, y simuló llanto: “Estafada”. En los comentarios del video varios le preguntaban si no había visto el precio en la carta o le remarcaron que el lugar que eligió era caro.

La influencer de Tucumán muestra el ticket con el precio de la sopa en Bariloche. Foto: Captura video

El lugar está en Piedras Blancas, que es un parque con tirolesas, trineos, deslizamiento sobre nieve, esquí, senderismo y otras actividades de invierno. Y si bien la tucumana admitió que el lugar no era barato, lo que la indignó fue que la sopa sea servida en un vaso de café. “Me preguntaron si era para compartir. ¡Imaginate! Dos cucharadas para cada una”, remata en el video.

Le dieron la sopa en un vaso descartable. Foto: Captura video

“Pregúntale si la sopa viene con un saludo de Messi”, escribió Tiziana riéndose de la situación, a lo que Carolina agregó: “Noooo no puede ser, para eso me llevo las instantáneas pido agua y listoooo jaja”.