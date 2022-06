El jueves pasado un empleado público de la ciudad de Resistencia se enteró que había ganado el premio de 3,3 millones de pesos, el que había sido sorteado en la edición de la Quiniela Poceada Chaqueña el martes 7 de junio.

El ganador del premio contó que es “un cliente de confianza para la Agencia”. Anibal Maximiliano García es el permisionario de la Agencia 056 de la ciudad, quien conoce al hombre que siempre va a jugar.

“Le pedí al agenciero que me haga la jugada de siempre, pero me olvidé de pasar a buscar el ticket”, reveló el señor a Data Chaco. El negocio al que va con frecuencia el hombre se encuentra en la avenida 9 de julio al 1633.

“Voy siempre ahí porque juego a la Poceada todos los martes, jueves y sábados. Al llegar el agenciero me saludó y me llamó aparte. Sacó el ticket y me dijo que yo había sacado la Poceada del martes pasado”, expresó el ganador.

Además, el hombre destacó la generosidad y sinceridad de García porque no cualquiera tiene este gesto. “Los días que no puedo ir le pido al agenciero que me haga la jugada de siempre”.

“Es una combinación que venía siguiendo desde hace un año y medio”, manifestó el señor que ganó con los números 02, 14, 54, 66 y 99.

En total el señor obtuvo una remuneración de 3.394. 049 pesos. Por último declaró que “es una alegría enorme, pero la verdad quiero destacar nuevamente este gran gesto del agenciero y todo su equipo”.