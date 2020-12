La Poceada Misionera tuvo nuevamente a un ganador, un joven de Eldorado que hizo su jugada en la Agencia N° 353 y se hizo acreedor de 5.007.288 pesos en el Sorteo N° 1643 que se realizó el pasado 22 de diciembre.

El joven indicó que no había visto el sorteo por televisión, por lo que se enteró de la noticia recién al día siguiente cuando acudió a la agencia para repetir la jugada, como lo viene haciendo desde 2018.

“La verdad que me sorprendió, pero como la vendedora es conocida mía, pensé que me estaba tomando el pelo. Pero era verdad, me llevó a la máquina a ver el resultado y estaba más emocionada que yo”, agregó.

Con el dinero, el ganador pretende concluir la construcción de su casa, ya que la obra está suspendida “desde hace un buen tiempo”. Además, quiere ayudar a sus familiares, e invertir alguna fuente de trabajo.