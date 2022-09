Hizo un gol en el torneo Don Pedro y en el festejo sorprendió a su novia pidiéndole casamiento

El sábado pasado por la tarde, un jugador de fútbol de Cipolletti hizo un gol a los 15 minutos del partido que se llevó a cabo en el Complejo Don Pedro y en el festejo le propuso casamiento a su novia, quien no podía creerlo.

La original propuesta de casamiento del jugador de fútbol

Diego Ramírez de 30 años y Florencia Epifani de 31, están de novios hace 7 meses. Aunque parece poco tiempo, la pareja está convencida de que son almas gemelas, por lo que casarse nunca les pareció una mala idea.

El sábado a las 17 hs el hombre jugó un partido de fútbol entre su equipo Patagonia FC en la cancha 1 del Complejo Don Pedro, en la localidad de Cipolletti. Después de 15 minutos, el árbitro cobró una falta que se convirtió en un penal. “Era el momento perfecto”, dijo Ramírez a LM Cipolletti.

La brillante e inesperada idea de pedirle casamiento a su novia estaba planeada y Diego tenía de cómplices a las amigas de Florencia, quienes lo ayudaron a hacer la remera con la que le preguntaba si quería casarse.

Diego y Florencia están de novios hace 7 meses. Foto: LM Cipolletti

En diálogo con el medio local, Ramírez dijo: “ellas me ayudaron a elegir el anillo y a hacer la remera, en la cual le preguntaba si quería casarse conmigo. El plan dependía sí o sí de que hiciera un gol, y se dio todo como esperábamos”.

Por suerte, el joven neuquino logró convertir el gol e inmediatamente salió corriendo hasta el lugar en donde se encontraba su novia para levantar la remera del equipo y mostrar la que llevaba abajo que tenía la gran pregunta: “¿Te querés casar conmigo? Te amo”.

Florencia quedó sorprendida y, sin dudar ni un segundo, dijo que sí y le dio un beso a su futuro esposo. “Al principio ella no lo podía creer, hasta que le di el anillo. También fue una sorpresa para todos los chicos del club porque no sabían nada. Sólo las amigas de mi novia y yo”, reveló Diego.

¿Qué pasaba si el futbolista no hacía un gol en el partido?

Para los futbolistas no siempre es fácil meter un gol, hay veces que la suerte no está de su lado y por diferentes motivos no logran meter la pelota en el arco contrario. Claramente, el plan de Diego dependía absolutamente de hacer un gol, pero en caso de no llegar a concretarlo había un plan b.

En caso de que la idea no salga como estaba pensada, “nos íbamos a juntar a cenar entre todos y se lo iba a proponer en un juego con dígalo con mímica”, expresó entre risas el joven. Por suerte, todo salió como estaba pensado y no hubo necesidad de llegar al plan b.